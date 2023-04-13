* ФБК — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 13 апреля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Дарья Трепова совершила теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, после неоднократных призывов руководителей ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена) Леонида Волкова (внесён в перечень физических лиц-иноагентов) и Ивана Жданова (внесён в перечень физических лиц-иноагентов) к подрывной деятельности в России. Об этом сообщили 13 апреля журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

Волков и Жданов, говорится в сообщении, после начала российской спецоперации на Украине неоднократно заявляли о необходимости ведения «любыми доступными способами» подрывной деятельности в России, направленной на изменение конституционного строя. Оба они объявлены в розыск в рамках расследований уголовных дел о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.

Итогом их призывов стало то, что гражданка России Дарья Трепова, сторонница «идеологии Навального» (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которая ранее регистрировалась в одном из ключевых проектов ФБК «Умное голосование», совершила теракт в Петербурге. Погиб один человек — военкор Татарский (Максим Фомин), более 50 человек получили ранения, отметили в ЦОС.

ФСБ, СКР и органы полиции установили, что организовали теракт в кафе Петербурга «спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров». Расследование теракта продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, соучастником убийства Татарского, по данным ФСБ, является гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой статуэтку с бомбой. Гипсовая фигурка взорвалась в руках военкора в ходе мероприятия в петербургском кафе. В феврале Денисов приехал в Московский регион через Латвию и собирал сведения о Татарском. После теракта он вылетел из России в Турцию через Армению. Начата процедура его объявления в международный розыск.