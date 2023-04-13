Москва, 13 апреля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Совет Государственной думы 12 апреля принял решение вернуть авторам законопроект 2001 года об исключении из Уголовного кодекса России смертной казни. Данная информация опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Согласно данным, этот законопроект был внесен в Госдуму в 2001 году, среди его авторов ­были убитый в 2015 году Борис Немцов и умерший в 2009 году автор экономических реформ Егор Гайдар, а также политик Ирина Хакамада.

Согласно тексту данного документа, из Уголовного кодекса России планировалось убрать такую меру наказания, как смертная казнь, в настоящее время на неё действует мораторий. Авторы предлагали сделать максимальным видом наказания пожизненное лишение свободы.

Согласно данным системы обеспечения законодательной деятельности, в 2001 году данный проект закона было предложено принять в первом чтении. В 2004 и 2012 годах принимались решения о назначении ответственного комитета, в 2014 году свою подпись под данной инициативой отозвала Елена Мизулина, которая сейчас является сенатором. В 2016 году и 2021 годах опять назначался ответственный комитет.

12 апреля совет Госдумы принял решение «вернуть инициатору законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон, утративший силу».

Как передавало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос отмены моратория на смертную казнь в стране не поднимался. Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к Конституционному суду с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни.

«Мы предлагали за убийство детей — те педофилы, которые насилуют детей и убивают, то есть кончается смертью ребенка, — у нас есть предложение, что террористам и их пособникам, и убийцам детей, (их) действительно нужно приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу… Мы настаиваем на этом, и мы будем настаивать», — заявил Миронов.