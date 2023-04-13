Казань, 13 апреля, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Признанный виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии Ильназ Галявиев приговорён к пожизненному лишению свободы. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Максим Богодвид/РИА Новости Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана

«Приговором суда Галявиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Галявиеву. Он признан виновным в убийстве двух и более лиц, изготовлении и хранении взрывчатых веществ, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить фигуранту наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а потом — в исправительной колонии особого режима. Обвиняемый попросил убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы.

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11 мая 2021 года Галявиев пришёл в гимназию №175 в Казани с охотничьим ружьём и взрывным устройством и убил семерых детей и двух учительниц. Здоровью ещё 139 человек был причинён тяжкий вред. Потерпевшими в результате его действий были признаны более 600 человек, в том числе малолетние. Следствие установило, что злоумышленник подражал неформальным представителям одной из деструктивных субкультур. Вину он полностью признал.