Shot: беспилотник над ТЭЦ в Подмосковье запустили сотрудники энергокомпании

Электросталь, Московская область, , 10:17 — REGNUM Неизвестный беспилотный летательный аппарат заметили над ТЭЦ-29 в подмосковной Электростали сразу после того, как на одной из ЛЭП произошло короткое замыкание. Об этом 13 апреля сообщает Telegram-канал Shot.

Летающий дрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что сотрудники ТЭЦ увидели беспилотник и обратились в полицию. Незадолго до этого короткое замыкание произошло на одной из ЛЭП, под ней выгорела трава.

Как выяснилось, дрон запустили сотрудники обслуживающей энергетической компании для проверки короткого замыкания, но не согласовали свои действия с руководством ТЭЦ.

По предварительной информации, короткое замыкание произошло из-за технической неисправности. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Московской области водитель фуры запустил квадрокоптер, чтобы узнать размер пробки, которая образовалась из-за крупного ДТП. Это заметили сотрудники ГИБДД и вызвали на место полицию. Мужчину задержали и доставили в отдел. Там он дал объяснения, после чего ему вернули дрон. Полицейские не нашли в его действиях состава преступления.