Посольству Франции в России прислали посылку с костями животного или птицы

Москва, , 10:21 — REGNUM Посольство Франции в Москве получило посылку с костями. Об этом 13 апреля сообщает Telegram-канал «112».

Согласно опубликованным данным, подозрительное содержимое коробки обнаружили во время проверки посылки сканером. Внутри оказались кости мелкого животного или птицы. Сообщается, что вскрывать коробку сотрудники дипломатического ведомства не стали и вынесли её за пределы посольства. Посылку отправил некий Пьер Нотарианни из Судака.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные отправления посольство Франции в Москве получает не впервые. Летом 2022 года в посольство прислали посылку с костями. Тогда в послании, вложенном в посылку, также значилось имя отправителя. Он назвался именем умершего более 15 лет назад продюсера Пьетро Нотарианни.

В декабре французское дипведомство получило коробку с мёртвой мышью и пауком. Отмечается, что обе посылки были отправлены из Крыма.