Москва, 13 апреля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Посольство Франции в Москве получило посылку с костями. Об этом 13 апреля сообщает Telegram-канал «112».

: Артем Геодакян/ТАСС Москва. Флаги у здания посольства Франции на Большой Якиманке

Согласно опубликованным данным, подозрительное содержимое коробки обнаружили во время проверки посылки сканером. Внутри оказались кости мелкого животного или птицы. Сообщается, что вскрывать коробку сотрудники дипломатического ведомства не стали и вынесли её за пределы посольства. Посылку отправил некий Пьер Нотарианни из Судака.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные отправления посольство Франции в Москве получает не впервые. Летом 2022 года в посольство прислали посылку с костями. Тогда в послании, вложенном в посылку, также значилось имя отправителя. Он назвался именем умершего более 15 лет назад продюсера Пьетро Нотарианни.

В декабре французское дипведомство получило коробку с мёртвой мышью и пауком. Отмечается, что обе посылки были отправлены из Крыма.