Донецк, 13 апреля, 2023, 10:13 — ИА Регнум. В Сети набирает просмотры видео, на котором запечатлено, как пуля пролетела рядом с головой военнослужащего ВСУ. Запись опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

По информации канала, видео снято в Артёмовске, где ведутся ожесточённые бои между российскими и украинскими подразделениями.

«Охота на ВСУ в Бахмуте: пуля чуть не лишила боевика головы», — говорится в подписи к данному видео.

На кадрах видно, как боец ВСУ ведёт бой, прячась в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Он подошёл к оконному проёму и начал вести обстрел, в ответ получив автоматную очередь. В этот момент совсем рядом с его головой пролетела пуля, она попала в стену, около которой он стоял.

Видеоролик, предположительно, записал сослуживец уцелевшего украинского солдата.

Как передавало ИА REGNUM, российские бойцы в Артёмовске отбили у ВСУ ряд инфраструктурных объектов и установили контроль над ними. Полностью под контролем русских военных оказался железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард».