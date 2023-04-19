Москва, , 09:00 — REGNUM По случаю мировой премьеры космической драмы «Вызов» — первого художественного фильма, снятого в космосе — у Пушкинской карты поменялся дизайн. Это произошло впервые за историю существования одноименной культурной программы, реализуемой с 2021 года.

Пушкинская карта, новый дизайн

В онлайн-приложении «Госуслуги Культура» Пушкинская карта стала ярко-синей, а профиль гениального русского поэта Александра Пушкина поместили в космический скафандр.

Первая художественная картина, снятая на борту МКС в 400 км от Земли, выйдет в кинотеатральный прокат 20 апреля. У всех обладателей Пушкинских карт — а это более 8 миллионов человек — есть возможность посмотреть её бесплатно

Постер космической драмы «Вызов»

По сюжету фильма торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. В съемках фильма приняли участие звёзды российского кино — Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие, а также космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров. За 12 дней на МКС было отснято 78 часов рабочего материала для будущего фильма

Сегодня Пушкинская карта есть у более чем 8 млн россиян, а особенно большим спросом среди молодежи пользуется кино, рассказала министр культуры России Ольга Любимова: «Если с момента запуска программы в сентябре 2021 года до ноября 2022 года по Пушкинской карте было продано билетов на 10 млрд рублей, то к февралю 2023-го это число выросло до 17 млрд рублей. Всего с начала программы приобретено 32 млн билетов».

По словам Ольги Любимовой, кино — самая популярная статья расходов по Пушкинской карте: порядка 36% всех покупок молодёжью — это билеты в кино на российские фильмы. Практически все покупки совершаются на сайтах учреждений и билетных систем, через приложение «Госуслуги Культура» и портал Культура. РФ.

Мобильное приложение «Госуслуги Культура», созданное для программы «Пушкинская карта», — один из самых востребованных сервисов Госуслуг для молодежи. Свыше 90% всех Пушкинских карт — виртуальные и выпущены через «Госуслуги Культура». С начала 2023 года приложением ежемесячно пользуется 3,4 млн россиян от 14 до 22 лет, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов. Он отметил, что пик скачиваний приложения каждую неделю приходится на четверг, когда в кинопрокате стартуют новинки.

«Мы постоянно развиваемся и растём и впервые временно меняем знакомый всем дизайн виртуальной Пушкинской карты. Космическая тема введена в честь Дня космонавтики и премьеры фильма «Вызов», — сообщил Олег Качанов.

Посмотреть премьеру смогут жители всей страны, даже самых отдалённых городов и сёл. Благодаря национальному проекту «Культура» по всей России открываются кинозалы, оснащённые современным оборудованием. Их открывают в городах и сёлах с численностью населения до 500 тысяч человек. На сегодняшний день создано 383 кинозала по всей России

Кадр из космической драмы «Вызов»

Так, социальный кинозал благодаря нацпроекту открыли в Краснокамской библиотеке в Пермском крае. Дети приходят сюда вместе с родителями, учителя приводят своих учеников. Мест хватает не всегда, тогда библиотекари ставят дополнительные стулья из читального зала.

«Социальный кинозал очень дополняет мероприятия, которые организовывают в библиотеке для жителей. Чтобы в хорошей компании посмотреть хороший фильм, на мероприятия приходят всё больше краснокамцев, мы рады всем! А если не хватает мест, делим всех на группы и показываем фильмы несколько раз. Кино всегда будет играть важную роль в жизни общества» — говорит директор филиала библиотеки мкрорайона Звездный Лариса Гладких.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Культура» призван расширить доступность культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов.

Основная задача всероссийской программы «Пушкинская карта» — популяризация культуры среди молодежи. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать театры, музеи, филармонии и кино за счёт федерального бюджета. На балансе карты — 5 тысяч рублей, 2 из которых можно потратить на покупку билетов в кинотеатры. В программу входят все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, — после их одобрения на экспертном совете при Министерстве культуры России. Чтобы получить карту, нужно скачать приложение «Госуслуги Культура», авторизоваться в нём с помощью учётной записи на портале «Госуслуг» и подтвердить выпуск виртуальной карты. Афиша актуальных событий доступна в мобильном приложении «Госуслуги Культура» и на портале Культура. рф.