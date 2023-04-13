Москва, , 09:38 — REGNUM Производители смартфонов продолжают определяться с использованием металлов из России. Об этом 13 апреля написала газета «Коммерсантъ».

Apple Store © picture alliance / SvenSimon/ТАСС

По информации издания, компания Apple официально отказалась от вольфрама, тантала и золота из России «по требованию правительства США». Несмотря на это, предприятие до сих пор получает вольфрам с завода «Молирен» в Московской области.

Отмечается, что южнокорейская компания Samsung не отказывалась от российских металлов, этот производитель использует тантал, золото и вольфрам.

По словам исполнительного директора Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олега Изумрудова, основными покупателями российских металлов сейчас являются китайские компании, которые перепродают их на различные фабрики.

Эксперт полагает, что, несмотря на официальный отказ от российского сырья, Apple продолжит использовать металлы из России, поскольку «найти сопоставимую по цене альтернативу сложно».

По его словам, Samsung продолжит напрямую закупать сырьё у российских поставщиков из-за отсутствия альтернативы, особенно по редкоземельным элементам и тугоплавким металлам.

Как передавало ИА REGNUM, по словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, многие ушедшие из России иностранные компании раскаиваются в своём решении. Он отметил, что проблема этих фирм в том, что они, уйдя официально с российского рынка, перестали контролировать прибыль. Товары всё равно попадают в Россию через «серый импорт», но теперь эти компании «ничего с этого не получают».