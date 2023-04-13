Токио, 13 апреля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Японский писатель Харуки Мураками выпустил новую книгу после шестилетнего перерыва. Роман «Город и его ненадёжные стены» поступил в продажу в Японии 13 апреля, сообщает Associated Press.

Imago-Images/ИТАР-ТАСС Харуки Мураками

Роман выпустило в печатном и цифровом форматах издательство Shinchosha Publishing Co. Пока неизвестно, доступна ли книга в английском переводе. «Город и его ненадёжные стены» — первый роман Мураками после вышедшего в 2017 году бестселлера «Убийство командора».

Рассказ под названием «Город и его ненадёжные стены» Мураками написал в 1980 году. Сначала он хотел улучшить его, но затем превратил историю в роман из трёх частей на 672 страницах. Так, во второй части главный герой получает место заведующего библиотекой в городке Фукусима. Там он встречает своего таинственного предшественника и мальчика-подростка, отмечает издание.

По словам писателя, он понял, что пришло время пересмотреть историю о городе-крепости три года назад, в период пандемии коронавируса. Тогда Мураками всё время находился дома и был склонен к пересмотру своего внутреннего «я».

«Когда я пишу роман, я просто знаю, что пришло время», — сказал Мураками.

Писатель добавил, что во время его работы над книгой общество переживало «потрясающие перемены»: начался конфликт на Украине, пошатнулся глобализм, был открыт «ящик Пандоры в социальных сетях». Вопрос о том, отсиживаться ли за стеной или перейти на другую сторону, стал актуален как никогда, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе. Он связался с организаторами — Новой академией Швеции — и попросил исключить его из шорт-листа номинантов, чтобы «сосредоточиться на написании книги и избежать при этом внимания со стороны СМИ».