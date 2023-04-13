Сватово, ЛНР, 13 апреля, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Украинские войска применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS при обстреле города Сватово в ЛНР. Повреждено здание центральной районной больницы, сообщает 13 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

ВСУ обстреляли Сватово в 06:30, выпустив по городу три ракеты. В результате повреждена Сватовская центральная районная многопрофильная больница.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Сватово проходит самый северный участок линии боевого соприкосновения российских и украинских сил. Город имеет большое значение как транспортный узел. Его захват позволил бы украинским войскам развивать наступление и на ЛНР, и на Артёмовск. По мнению военного корреспондента Андрея Коца, именно у Сватово ВСУ могут попытаться нанести либо вспомогательный, либо один из основных ударов.