Москва, 13 апреля, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Датский препарат от диабета «Ребелсас» перестанут доставлять в Россию с 2024 года, при этом на фармацевтическом рынке страны имеются его аналоги. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Александр Река/ТАСС Изготовление продукции на химико-фармацевтическом заводе

В ноябре прошлого года компания «Ново Нордиск» оповестила Росздравнадзор о прекращении с 2024 года поставок препарата «Ребелсас» (международное непатентованное наименование семаглутид).

Этот препарат зарегистрирован в России в 2021 году, его применяют взрослые пациенты с сахарным диабетом второго типа.

Отмечается, что в течение первого квартала 2023 года в Россию было поставлено 9240 упаковок этого лекарственного средства, до конца года поставки будут продолжены.

Уточняется, что в России имеются аналоги этого препарата — взаимозаменяемые в рамках фармакотерапевтической группы препараты с международными непатентованными наименованиями лираглутид, дулаглутид, эксенатид.

В пресс-службе напомнили, что препараты для лечения сахарного диабета нужно принимать только по назначению врача.

Как передавало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года Росздравнадзор получил уведомление от производителя препарата от диабета «Оземпик» о том, что он намерен прекратить его поставки в Россию. По существующему законодательству любой производитель лекарственных препаратов обязан за год уведомить Росздравнадзор о прекращении поставок.