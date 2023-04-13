Луганск, , 08:53 — REGNUM Подразделения группировки Вооружённых сил России «Запад» во время контрбатарейной борьбы на купянском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Краб», произведенную в Польше. Об этом 13 апреля заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Боевая работа расчетов РСЗО «Смерч» © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы расчёт самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» под командованием сержанта Василия Кольчикова высокоточными боеприпасами «Краснополь» уничтожил САУ «Краб» польского производства, а также танк ВСУ около населённых пунктов Песчаное и Куриловка в Харьковской области.

По его словам, около населённого пункта Ивановка расчет 120-мм миномёта «Сани», которым командовал сержант Вадим Даниленко, осколочно-фугасной миной ликвидировал станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, подразделения группировки Вооружённых сил России «Запад» ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а также сорвали три ротации противника на купянском направлении. Уничтоженные ДРГ входили в состав 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.