Челябинск, , 08:28 — REGNUM Грузовик въехал в жилой многоквартирный дом в городе Златоусте Челябинской области, водитель погиб. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ночью 13 апреля на улице 40 лет Победы автомобиль Scania с полуприцепом, за рулём которого находился водитель 1986 года рождения, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом.

В результате автомобиль загорелся, водитель получил не совместимые с жизнью травмы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что грузовик влетел в панельную пятиэтажку на полной скорости.

«В наш дом влетела фура, ещё и горит впридачу», — рассказал житель пятиэтажки, опубликовавший в Сети кадры с горящим грузовиком.

Как передавало ИА REGNUM, на трассе в Петровском районе Саратовской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате пострадали шесть человек, в том числе двое жителей Белоруссии. Водитель одной из машин скончался в больнице.