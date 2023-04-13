Челябинск, 13 апреля, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Грузовик въехал в жилой многоквартирный дом в городе Златоусте Челябинской области, водитель погиб. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что ночью 13 апреля на улице 40 лет Победы автомобиль Scania с полуприцепом, за рулём которого находился водитель 1986 года рождения, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом.

В результате автомобиль загорелся, водитель получил не совместимые с жизнью травмы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что грузовик влетел в панельную пятиэтажку на полной скорости.

«В наш дом влетела фура, ещё и горит впридачу», — рассказал житель пятиэтажки, опубликовавший в Сети кадры с горящим грузовиком.

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