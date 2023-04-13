Пекин, , 08:35 — REGNUM Товарооборот России и Китая увеличился на 38,7% по итогам первого квартала 2023 года и достиг $53,84 млрд. Такие данные приводит 13 апреля Главное таможенное управление КНР.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

В январе–марте российско-китайский товарооборот вырос в годовом исчислении на 38,7%. Китай за этот период нарастил экспорт в Россию на 47,1% — до $24,07 млрд. Россия увеличила импорт товаров и услуг в Китай на 32,6%, до $29,77 млрд.

Положительное сальдо России за январь–март достигло $5,69 млрд. Увеличение по сравнению с тем же периодом прошлого года составило примерно 7%.

В марте объём российско-китайской торговли достиг $20,06 млрд — плюс 23% к февралю. Импорт из России увеличился на 18%, до $11,02 млрд.

Китай ввозит из России в основном нефть, природный газ и уголь, а также медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты. Китай продаёт России различные виды продукции, в том числе смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году российско-китайский товарооборот увеличился на 35,8% — до $146,88 млрд. В 2022 году показатель достиг рекордных $190 млрд (+29,3%).

Российский посол в КНР Игорь Моргулов отмечал, что в 2023 году товарооборот между двумя странами должен не только вырасти до целевого показателя в $200 млрд, но и превысить его с большим запасом. В марте посол указал на перспективы роста китайского экспорта в Россию: партнёры из КНР заполняют ниши, освободившиеся на отечественном рынке после ухода западных компаний. Китайские потребители, в свою очередь, охотно покупают продовольственные товары из РФ.