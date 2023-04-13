Владивосток, 13 апреля, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Бывшего директора департамента образования администрации Приморского края Первореченский районный суд Владивостока приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на два года за совершённое в 2013 году убийство супруги. Об этом 13 апреля сообщили в региональной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В суде установлено, что в июне 2013 года обвиняемый в результате ссоры с супругой, вызванной предстоящим расторжением брака, несколько раз нанёс удары женщине складным ножом, от которых наступила её смерть.

Чтобы избежать ответственности, мужчина решил устроить инсценировку разбойного нападения на его семью.

Присяжные заседатели признали обвиняемого не заслуживающим снисхождения.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Лесосибирске Красноярского края 24-летний мужчина признан виновным в убийстве своей супруги. Пара поссорилась из-за того, что женщина ревновала мужа. В ходе конфликта муж нанёс 20-летней супруге несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия.