Донецк, 13 апреля, 2023, 07:50 — ИА Регнум. На донецком направлении российские бойцы с помощью термитных снарядов поразили огневую позицию украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Маргарита Князева ИА REGNUM Снаряды

Термитные снаряды выделяют тепловую энергию и вызывают пожар, который трудно, а порой и невозможно потушить.

Зажигательная смесь при разрыве воспламеняется и достигает температуры горения до 2300–2700 градусов. Отмечается, что оружие сопряжено с реактивной системой залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за регулярного попадания на Украину западного оружия (ПЗРК и ПТРК) пора ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире и Европе.