Поражение позиции ВСУ термитными снарядами — 414-й день спецоперации
Наступил 414-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Экипажи российских истребителей Су-25, задействовав расчёты беспилотников группировки «Центр», обнаружили и уничтожили штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле села Червона Диброва на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, на торском участке краснолиманского направления после ударов российской артиллерии поражение получила 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада украинской армии.
Всего, согласно информации, содержащейся в секретных документах Пентагона, которые были слиты в Сеть, потери ВСУ за время спецоперации составляют от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек. Также эти документы содержат четыре варианта развития событий на Украине. Одним из них обозначен удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Кремлю.
Риски военного столкновения России и НАТО возрастают из-за увеличения линии соприкосновения, высказал опасение заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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«Меня с детства учили, что нужно поступать по совести. С несправедливостью нужно бороться всеми силами, слабых нужно защищать. Поэтому я здесь», — говорит мобилизованный военнослужащий с позывным «Алик». «Я уверен, что поступаю правильно, по-мужски. Я не прячусь по заграницам, когда стране нужна помощь. Мне не стыдно смотреть в глаза моим родителям, жене, детям, — говорит боец. — У нас есть все, чтобы одержать победу. Мы обучены и экипированы. Мы уверены, что техника не подведет нас. Командиры и товарищи всегда рядом и готовы подставить плечо, если нужно».
Минобороны РФ.
Запад готов обеспечить финансирование Украины до конца года — министр финансов США Дженет Йеллен.
Если война закончится к середине 2024 года, то по оценке МВФ, потребность Украины во внешнем финансировании составит 115 млрд долларов. Если же она продлится до конца 2025 года, потребность увеличится до 140 млрд долларов.
Украинские солдаты целенаправленно поджигали дома в Артемовске, чтобы снимать видеосюжеты. Об этом РИА Новости сообщила эвакуированная из города местная жительница.
Так они сожгли старинное здание, которое пережило Великую Отечественную войну. "Его специально подпалили, чтобы снять красивое видео", - сказала горожанка.
Она добавила, что сразу после пожара к дому приехали журналисты и стали снимать сюжет. А на следующий день туда прибыла новая команда, и здание опять подожгли.
Мирные переговоры между Москвой и Киевом в 2023 году маловероятны. Об этом говорится в секретных документах Пентагона.
«Переговоры маловероятны при всех рассматриваемых сценариях», — подчеркивается в отчете разведуправления США. Учитывались все факторы, в том числе численность войск, вооружение. Отмечается, что ни одна из сторон конфликта в текущем году не получит решающего преимущества на поле боя.
В Италии рассказали, что через две недели будет представлен план реконструкции Украины.
«26 апреля представим план по реконструкции Украины, в котором наши компании будут занимать значимое место», — рассказал глава МИД Италии Антонио Таяни.
При затяжном конфликте на истощение Украина обречена на проигрыш, заявил экс-аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью телеканалу Fox News.
«Администрация Байдена вместо мирных переговоров продолжит поставлять оружие на Украину, но это не поможет Киеву победить», — полагает Флейц.
Украина получит до конца апреля шесть Leopard 2A4 от Испании, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.
«Есть еще четыре Leopard, которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно быстрее», — добавила воинствующая испанка.
Премьер Украины Денис Шмыгаль на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином просил дальнобойные ракеты и истребители, сообщает американское военное ведомство.
«Мы просим вас пересмотреть возможность предоставления Украине ракет большей дальности», — цитирует Шмыгаля Пентагон.
«Америка может еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16», — добавил Шмыгаль.
В Вашингтоне ранее говорили, что, по оценкам их администрации, Украина не нуждается в истребителях на данный момент, поэтому о их поставках речи не идет и будут предоставляться только артиллерия, боеприпасы, средства ПВО и бронированный транспорт.
Власти Польши хотят производить снаряды с обеднённым ураном для Abrams
Власти Польши хотят разместить на своей территории завод по производству боеприпасов с обеднённым ураном для американских танков Abrams, заявил 12 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
СМИ: утечка секретных документов США произошла с военной базы
Человек, стоявший за утечкой секретных документов минобороны США, заявлял, что получил их на некой «военной базе», где работал. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на участника чат-группы Discord.
Украинский дрон с гранатой обезвредили в Курской области
Пограничники заметили и посадили дрон с гранатой, залетевший на территорию Курской области со стороны Украины. Об этом сообщает 12 апреля Telegram-канал Shot.
Украинские военные, отступая, подрывают и сжигают жилые дома в Артёмовске
Киевские боевики при отступлении в западные кварталы из центра Артёмовска взрывают и жгут многоэтажные дома, капитальные строения, чтобы замедлить продвижение российских сил в городе. Об этом рассказал один из командиров штурмовиков.
NYT: Пентагон спрогнозировал четыре варианта развития конфликта на Украине
Слитые в Сеть секретные документы Пентагона содержат четыре предполагаемых варианта развития украинского конфликта, в том числе и смерть президента Зеленского.
Экипажи российских истребителей Су-25 обнаружили по беспилотникам, а затем уничтожили штурмовые группы ВСУ возле села Червона Диброва на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
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Украинскому контрнаступлению мешает только погода, операция готова на 90%, заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«Главное препятствие для контрнаступления — это не какие-то там сливы, груши или апельсины, а просто бесконечные дожди, которые идут на Украине. Чтобы танк прошел, ему нужно 30 сантиметров грунта, просохшего насквозь… Это минимум две-три недели конкретно солнечной погоды… а по прогнозу, дождик у нас еще недельки две везде. Поэтому это длинная история, и погода держит, только погода. Контрнаступление готово на 90%», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала.
Российский истребитель Су-27 отогнал немецкий самолёт от границы РФ
Российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения немецкого самолёта-разведчика «Орион» над акваторией Балтийского моря. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
На основе утекших в Сеть документов Пентагона оценили потери ВСУ
Если верить информации в секретных документах Пентагона, которые были слиты в Сеть, потери ВСУ за время спецоперации составляют от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек раненых и убитых, сообщило Reuters.
Не сможет обратить вспять: Америке предрекли неминуемый крах
Попытки США сохранить господство обречены на провал. Голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. О том, как будут развиваться события, связанные со спецоперацией, написала Global Times.
ВС России поразили позиции ВСУ термитными снарядам на донецком направлении
На донецком направлении российские бойцы с помощью термитных снарядов поразили огневую позицию украинских военных.
Если «политкорректность» верующих бессильна, следуют грозные предупреждения от Бога — доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского университета и Сретенской Духовной академии протодиакон Владимир Василик высказался о чудесах на Украине. После захвата Киево-Печерской лавры фиксируется всё больше «необъяснимых» случаев.
Он напомнил о скоропостижных смертях людей, принимавших участие в преследовании украинских православных.
Не сможет обратить вспять: Америке предрекли неминуемый крах
Попытки США сохранить господство обречены на провал. Голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. О том, как будут развиваться события, связанные со спецоперацией, написал Global Times.
Швейцарские банки стали предупреждать россиян о закрытии их счетов, если те не перестанут оплачивать налоги в бюджет РФ, пишет издание РБК со ссылкой на швейцарских адвокатов, работающих с такими клиентами, и источник в банковском секторе Швейцарии.
Антонов: в США не торопятся согласовывать прибытие спецборта главы МИД РФ
Спецборт министра иностранных дел России Сергея Лаврова до сих пор не получил разрешение на прибытие в США. Также нет ни одного ответа на запрос по оформлению виз для российской делегации и журналистов для участия в мероприятиях председательства России в Совете Безопасности ООН в конце апреля, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
После обстрела ВСУ погибла жительница Пантелеймоновки
Жительница посёлка городского типа Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике скончалась от полученных в результате обстрела со стороны ВСУ ранений. Об этом 13 апреля сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
МИД: Россия не позволит НАТО реализовать мечты в Балтийском море
Из-за увеличения линии соприкосновения НАТО с границами России возрастают риски военного столкновения. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
NYT: Пентагон спрогнозировал четыре варианта развития конфликта на Украине
Слитые в Сеть секретные документы Пентагона содержат четыре предполагаемых варианта развития украинского конфликта, пишет газета The New York Times. Согласно публикации, проведённый разведывательным управлением минобороны анализ описывает четыре варианта «дикой карты» и их влияние на ход конфликта на Украине.
Капитан Михаил Петелин рассказал, как применил в бою военную хитрость, информирует Минобороны РФ. Российские бойцы заранее пристреляли подходы к своим рубежам и заминировали их. После подготовки к бою наши воины ввели противника в заблуждение. «Дали понять противнику, что мы слабы, заманили их на передний край обороны», — объясняет Михаил.
В результате боя были уничтожены 15 националистов, четыре БМП «Брэдли», подбит один танк, а также взято в плен четыре военнослужащих ВСУ, один из которых офицер.
Михаил Петелин был дважды ранен. За свои подвиги он был награжден двумя орденами Мужества и Золотой Звездой Героя России.
Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники и вооружения в полевых условиях, сообщает Минобороны РФ.
Для этого специалисты ремонтно-восстановительного батальона ЗВО развернули пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях. В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, военнослужащие проводят восстановительные работы любой сложности благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений, а также современным машинам технического обслуживания и ремонта. В целях поддержания высокой боеспособности подразделений и обеспечения непрерывного ведения ими боевых действий, в первую очередь, ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок.
Военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.
«Здесь у нас участок по разбору и ремонту запасных частей. Можем починить двигатель, коробку передач. Меняем мосты. Тем самым повышаем эффективность и выход техники в полевых условиях», — рассказал командир ремонтной роты бронетанковой техники Артём.
Главное о специальной военной операции за 12 апреля 2023 года.
Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.
В Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на купянском направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США.
На донецком направлении в районе Артёмовска штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины.