Наступил 414-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Экипажи российских истребителей Су-25, задействовав расчёты беспилотников группировки «Центр», обнаружили и уничтожили штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле села Червона Диброва на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, на торском участке краснолиманского направления после ударов российской артиллерии поражение получила 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада украинской армии.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Всего, согласно информации, содержащейся в секретных документах Пентагона, которые были слиты в Сеть, потери ВСУ за время спецоперации составляют от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек. Также эти документы содержат четыре варианта развития событий на Украине. Одним из них обозначен удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Кремлю.

Риски военного столкновения России и НАТО возрастают из-за увеличения линии соприкосновения, высказал опасение заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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