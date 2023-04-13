Путин считает уникальным событием для мирового кинематографа снятый в космосе фильм «Вызов»

Москва, , 07:10 — REGNUM Россия вновь завоевала первенство в мире после съёмки в космосе фильма «Вызов», заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин во время выступления на торжественном вечере в Государственном Кремлёвском дворце по случаю Дня космонавтики.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Команда фильма с очень символичным названием «Вызов» осуществила замечательный научно-просветительский проект. Мы первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля», — сказал Путин.

Картина является уникальным событием для мирового кинематографа, добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, съёмки российского фильма «Вызов» проходили на борту МКС осенью 2021 года. Кинолента вошла в список десяти самых ожидаемых российских фильмов 2023 года.

Фильм снимался по заказу Роскосмоса и Первого канала. По сюжету на МКС возникает нештатная ситуация, которая требует экстренного вылета в космос врача с Земли.

Съёмки в космосе проводились с участием режиссёра картины Клима Шипенко и исполнительницы главной роли актрисы Юлии Пересильд. Они за 12 суток отсняли на МКС около 30 часов материала.

Президент России Владимир Путин в День космонавтики выразил благодарность создателям и участникам фильма «Вызов».