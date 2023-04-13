Вашингтон, 13 апреля, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Человек, стоявший за утечкой секретных документов минобороны США, заявлял, что получил их на некой «военной базе», где работал. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на участника чат-группы Discord.

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Отмечается, что Discord включает до 20 человек, в основном мужчин и подростков на популярной платформе среди геймеров. В прошлом году некий OG опубликовал сообщение «со странными акронимами и жаргонизмами».

Один из участников группы прочитал не только сообщение от OG, но и сотни других, которые публиковались несколько месяцев. Газете он сказал, что это, по-видимому, «почти дословные расшифровки секретных разведывательных документов».

OG говорил, что взял эти материалы домой со своей работы — с «военной базы».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия сможет лучше противостоять шпионажу после утечки секретных данных министерства обороны США. К такому выводу пришёл бывший офицер американской разведки Чарльз Морган.