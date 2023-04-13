Вашингтон, 13 апреля, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Попытки США сохранить господство обречены на провал. Голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. О том, как будут развиваться события, связанные со спецоперацией, написала Global Times.

Matt H. Wade США

Издание заявило, что Америка держит союзников в ежовых рукавицах, а Россию и Китай пытается сдерживать, ведёт экономическую конфронтацию, распространяет клевету. И вот с этим набором «инструментов» США хотят выглядеть «нежным великаном», который не хочет, чтобы ему бросали вызов.

«Нравится это США или нет, но голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Это тенденции, которые США не могут обратить вспять. Теперь на это мало кто купится», — считает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия сможет лучше противостоять шпионажу после утечки секретных данных министерства обороны США. К такому выводу пришёл бывший офицер американской разведки Чарльз Морган.