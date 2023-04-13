В Донецке сообщили о готовности большинства украинских пленных сознаться в преступлениях

Донецк, , 06:52 — REGNUM Порядка 80 процентов украинских военнопленных готовы содействовать следствию с целью смягчения дальнейшего наказания, сообщил РИА Новости один из сотрудников силовых структур в Донецке.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, они хотят общаться с журналистами и готовы рассказывать им о своих преступлениях, которые были совершены в отношении мирного населения и военнопленных. Под тяжестью улик и следственных мероприятий им ничего не остаётся, как признаться в содеянном.

Украинские военнослужащие надеются, что суд после признательных показаний смягчит наказание для них. Они часто хвастаются преступлениями и совершают их при большом количестве очевидцев. В одиночку на преступления идут очень редко, в основном они могли это кому-то рассказать или кто-то стал свидетелем, добавил сотрудник силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Евгений Ганжала рассказал, как украинские националистические батальоны в соцсетях вербуют детей, а при достижении ими совершеннолетия с оружием отправляют в зону боевых действий. По его словам, воюющие батальоны создавали свои патриотические группы: «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).