Fox News: Трамп уверен, что некомпетентность руководства США приведёт к третьей мировой войне

Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что некомпетентность администрации президента Джо Байдена приведёт к третьей мировой войне. Свою мысль он высказал в интервью телеканалу Fox News.

Трамп ) Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всё это может привести к третьей мировой войне. Мы живём в самое опасное время за всю историю. В первую очередь из-за некомпетентных людей в нашем руководстве», — сказал экс-президент, добавив, что обеспокоен угрозой применения ядерных вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Трамп говорил, что Соединённые Штаты вскоре могут оказаться в числе участников третьей мировой войны, при этом не имея боеприпасов.

Кроме того, он сказал, что Байден допустил конфликт на Украине и возникновение рисков ядерной конфронтации между Вашингтоном и Москвой.