Рогов: в Запорожскую область прибывают иностранцы, желающие воевать на стороне ВС России

Мелитополь, , 06:27 — REGNUM В зоне спецоперации на запорожском направлении отмечается увеличение числа иностранных добровольцев, желающих воевать против ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последнее время приезжают этнические жители стран Прибалтики: Литва, Эстония, Латвия. Речь идёт уже о нескольких десятках человек только на запорожском фронте, и их количество увеличивается», — отметил он, добавив, что среди воюющих за Россию граждан прибалтийских стран преобладают литовцы.

Рогов предлагает в перспективе литовских добровольцев объединить в отдельное подразделение имени Героя Советского Союза Марите Мельникайте, которая была участницей партизанского движения и боролась в годы Великой Отечественной войны против фашистской оккупации.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявлял, что иностранные граждане изъявляют желание вступить в качестве добровольцев в российские подразделения на полуострове. С ними важно поддерживать отношения, поскольку многие из иностранцев разделяют ценности Русского мира и православия.