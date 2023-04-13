Мелитополь, 13 апреля, 2023, 06:27 — ИА Регнум. В зоне спецоперации на запорожском направлении отмечается увеличение числа иностранных добровольцев, желающих воевать против ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«В последнее время приезжают этнические жители стран Прибалтики: Литва, Эстония, Латвия. Речь идёт уже о нескольких десятках человек только на запорожском фронте, и их количество увеличивается», — отметил он, добавив, что среди воюющих за Россию граждан прибалтийских стран преобладают литовцы.

Рогов предлагает в перспективе литовских добровольцев объединить в отдельное подразделение имени Героя Советского Союза Марите Мельникайте, которая была участницей партизанского движения и боролась в годы Великой Отечественной войны против фашистской оккупации.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявлял, что иностранные граждане изъявляют желание вступить в качестве добровольцев в российские подразделения на полуострове. С ними важно поддерживать отношения, поскольку многие из иностранцев разделяют ценности Русского мира и православия.