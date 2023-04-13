Вашингтон, 13 апреля, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Разведуправление минобороны (РУМО) США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году. Так утверждает The Washington Post, ссылаясь на попавшие в Сеть секретные документы.

Иван Шилов REGNUM Киев

Отмечается, что, по результатам проведённого анализа США численности войск, вооружения и снаряжения обеих сторон, переговоры невозможны при любых сценариях.

Специалисты Пентагона прогнозируют продолжение боевых действий в 2024 году. По их мнению, обе стороны «будут отказываться от переговоров о прекращении конфликта» в 2023 году. Украина продолжит мобилизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти гонят киевскую армию «на убой», стремясь заработать политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Украине.