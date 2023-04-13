Российские бойцы показали уничтожение огневой точки ВСУ в районе Марьинки

Марьинка, ДНР, , 05:46 — REGNUM ВС России поразили огневую точку ВСУ в районе Марьинки. На видеокадрах запечатлено попадание сброшенного с беспилотника боеприпаса на позиции противника, передаёт 13 апреля РИА Новости.

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Операция снята в начале апреля в селе Красногоровка рядом с окраинами Марьинки в Донецкой Народной Республике. Российские разведчики из-за минирования подходов к позициям украинских солдат не могли близко подойти, поэтому было принято решение использовать беспилотник.

К БПЛА подвесили гранату и скинули её в окоп, после взрыва боекомплекта позиция противника была уничтожена, рассказал российский разведчик-доброволец с позывным Ганс.

Как сообщало ИА REGNUM, российский барражирующий беспилотник-камикадзе «Ланцет» эффектно уничтожил натовского «Краба» в районе Артёмовска. Всего на счету российских барражирующих боеприпасов ликвидация нескольких сотен единиц тяжёлого вооружения противника.