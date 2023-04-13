Киев, 13 апреля, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Бывший репортёр Белого дома, ныне обозреватель Politico Александр Уорд признал, что вскрывшаяся из-за утечки документов минобороны США правда об отношении США к Украине «заставила Киев бить кулаками».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По мнению журналиста, США и Украина не настолько синхронизированы, как утверждают обе страны через 14 месяцев войны. Это также может снизить доверие друг другу в преддверии нескольких решающих месяцев боевых действий, которые могут диктовать ход войны с Россией.

«Украинские чиновники всё больше злятся из-за продолжающихся утечек информации об их операциях», — написал Уорд.

Высокопоставленные киевские чиновники также возмущены тем, что, по обнародованной секретной информации, Украина «получит лишь скромные территориальные выгоды».

Как сообщало ИА REGNUM, если верить информации в секретных документах Пентагона, которые были слиты в Сеть, потери ВСУ за время спецоперации составляют от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек раненых и убитых.