Вашингтон, 13 апреля, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Россия сможет лучше противостоять шпионажу после утечки секретных данных министерства обороны США. К такому выводу в беседе с РИА Новости пришёл бывший офицер американской разведки Чарльз Морган.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Утечки вроде этой угрожают жизням людей, и устроившие слив информации редко думают о последствиях для реальных людей, когда делают такое», — констатировал он.

Утечка секретных данных позволит России предпринять меры противодействия, что снизит возможности США получать информацию о планах и действиях Москвы, сказал Морган.

По словам бывшего пилота ВМС США Винсента Айелло, утечка поменяет направление конфликта на Украине, а принятие обоснованных решений на высочайшем уровне требует осведомлённости.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент США Дональд Трамп определил утечку секретных документов Пентагона «самой позорной» в истории. Он считает, что стоять за этим может нынешний глава Белого дома Джо Байден.

При этом в самом военном ведомстве США не имеют представления об объёмах секретной информации, которая ещё может быть опубликована из-за утечки документов.