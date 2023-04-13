ДНР, 13 апреля, 2023, 04:51 — ИА Регнум. В Артёмовске украинские военные целенаправленно жгли дома с целью снять видеосюжеты. Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная местная жительница.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По словам женщины, в городе было красивое здание, построенное ещё до Великой Отечественной войны. Чтобы снять красивое видео, его специально подпалили. На следующий день здание снова подожгли, так как приехали другие журналисты, добавила горожанка.

«Здание пережило Вторую мировую войну, эта улица, на которой это здание находилось, Вторую мировую пережила. На данный момент уже и фасадов нет», — сказала собеседница агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года боевики ВСУ с помощью вертолета поджигали поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.

В начале марта 2023 года ВСУ при отступлении взрывали почти все мосты в Артёмовске для того, чтобы России в дальнейшем пришлось восстанавливать больше гражданской инфраструктуры. Так, взрывами были уничтожены мост через реку Бахмутку в северо-восточной части Артёмовска, автомобильный мост через канал на северо-западе города, соединявший город с окрестностями — Часовым Яром, Богдановкой и Калиновкой.