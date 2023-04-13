И здесь мы первые: Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», снятого на космической орбите

Москва, , 04:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин в День космонавтики выразил благодарность создателям и участникам российского фильма «Вызов», съёмки которого проходили на борту МКС осенью 2021 года.

Владимир Путин Kremlin.ru

Глава государства подчеркнул, что Россия и здесь тоже оказалась первой, сняв полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, «Вызов» вошёл в список десяти самых ожидаемых российских фильмов 2023 года.

Фильм снимался по заказу Роскосмоса и Первого канала. В нём рассказывается история о нештатной ситуации на Международной космической станции, потребовавшей экстренного вылета на МКС врача с Земли.

Для съёмки космических эпизодов организовали полёт на МКС режиссёра картины Клима Шипенко и исполнительницы главной роли актрисы Юлии Пересильд. Они провели на МКС 12 суток, отсняв около 30 часов материала.

Путин пока фильм не видел, но обязательно посмотрит, заверили в Кремле.