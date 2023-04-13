Москва, 13 апреля, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День космонавтики выразил благодарность создателям и участникам российского фильма «Вызов», съёмки которого проходили на борту МКС осенью 2021 года.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что Россия и здесь тоже оказалась первой, сняв полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, «Вызов» вошёл в список десяти самых ожидаемых российских фильмов 2023 года.

Фильм снимался по заказу Роскосмоса и Первого канала. В нём рассказывается история о нештатной ситуации на Международной космической станции, потребовавшей экстренного вылета на МКС врача с Земли.

Для съёмки космических эпизодов организовали полёт на МКС режиссёра картины Клима Шипенко и исполнительницы главной роли актрисы Юлии Пересильд. Они провели на МКС 12 суток, отсняв около 30 часов материала.

Путин пока фильм не видел, но обязательно посмотрит, заверили в Кремле.