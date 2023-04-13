Сын президента США Хантер Байден подставил отца, попросив его ответить на вопрос ребёнка в Ирландии

Дублин, , 04:11 — REGNUM Сын президента США Джо Байдена Хантер подставил отца во время визита в Ирландию, когда попросил его ответить на вопрос ребёнка. Американский лидер не сразу понял суть вопроса, а когда ему растолковали, ответил невпопад.

Президент США Джо Байден на американском военном кладбище в Арлингтоне (сс) The White House

В Сети опубликовано видео, где в Дублине Байдена встречают родители с детьми. Один из мальчиков пытался задать вопрос президенту, тот не услышал, тогда Хантер обратил внимание отца на ребёнка.

«Какие шаги на пути к успеху самые важные?» — спросил мальчик.

Джо Байден переспросил, не сразу поняв о чём речь. В итоге произнёс: «Что самое главное на пути к успеху? Убедиться, что у нас у всех нет коронавируса».

Сын президента начал объяснять отцу смысл детского вопроса.

«А, ключ к успеху. Знаешь, что я уяснил о ключе к успеху — каждый раз, когда ты не согласен с кем-то, нормально сомневаться в правильности их суждений, но не в их мотивах», — дал свой совет успешности президент ребёнку.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден допустил оскорбительный жест и неуважение к премьеру Великобритании Риши Сунаку, когда тот встречал американского президента на военном аэродроме рядом с Белфастом.