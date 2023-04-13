Посол РФ Антонов заявил, что США не согласовали прибытие спецборта Лаврова на мероприятия ООН

Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Спецборт министра иностранных дел России Сергея Лаврова до сих пор не получил разрешение на прибытие в США. Также нет ни одного ответа на запрос по оформлению виз для российской делегации и журналистов для участия в мероприятиях председательства России в Совете Безопасности ООН в конце апреля, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Американская виза Tt.usembassy.gov

Дипломат подчеркнул, что запрос для получения разрешений был направлен в посольство США в Москве ещё в конце марта. До мероприятия осталось немного времени, но определённости никакой нет, добавил он.

«Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам. Их невыдача — нарушение обязательств Соединёнными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее надлежащему, полноценному функционированию Всемирной организации», — заявил Антонов.

Также посол добавил, что от американцев ожидают оперативной выдачи разрешения на пролёт спецборта МИД России без каких-либо ограничений и условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы ООН по ИКТ. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала произошедшее нарушением Устава ООН.