Военный политолог Иванников: ВСУ для поднятия имиджа готовят захват Харьковской области

Харьков, Украина, , 03:50 — REGNUM Для поднятия военного имиджа украинской армии необходимо захватить Харьковскую область, сказал в беседе с URA. RU военный политолог, подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт полагает, что ВСУ в контрнаступлении задействуют сразу несколько направлений, одним из самых важных является харьковское.

«Оперативное командование «Север», возглавляемое генералом Богомоловым, наиболее ярким представителем нацисткой военной верхушки, возможно, будет ставить задачу полного освобождения территории Харьковской области в имиджевых целях», — добавил Иванников.

Контролируемая ВС России Харьковская область занимает небольшую площадь, но её завоевание позволит ярко заявить об освобождении территории от «российских захватчиков», заключил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в США ранее заявили о вероятности поражения украинской армии при попытке контрнаступления. Успех для ВСУ может быть только временным, уверен подполковник армии США Дэниел Дэвис.

В случае попытки наступления ВСУ могут растерять последние силы, так как Украина уже с трудностями ведёт мобилизацию, а в результате активных военных действий украинская армия теряет наиболее обученных и опытных военнослужащих, считает американский военный.