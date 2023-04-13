ДНР, 13 апреля, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Киевские военные в Артёмовске (Бахмуте) испытывают дефицит вооружения. Об этом газете The New York Times сказал командир 93-й механизированной бригады ВСУ полковник Павел Палиса.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Мне больно видеть, как мы расплачиваемся жизнью за нехватку боеприпасов», — сказал украинский офицер.

По словам Палиса, военным не хватает снарядов для танков, артиллерии и гранатомётов. При этом он уточнил, что плохое снабжение связано не с логистикой, а из-за общей нехватки боеприпасов на складах.

«Нам нужно, чтобы наши партнёры были быстрее», — добавил полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти гонят киевскую армию «на убой», стремясь заработать политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Украине.