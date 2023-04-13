Зеленский потребовал передачи Киеву замороженных по всему миру российских активов

Киев, , 02:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обратился с призывом направлять все замороженные активы России на восстановление страны.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На Украине не будет руин. Это наша цель», — сказал украинский лидер, надеясь на пополнение казны «активами чиновников и олигархов РФ» со всего мира.

По традиции он поблагодарил союзников за помощь киевской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконного изъятия руководством Украины активов одного из системообразующих банков РФ.