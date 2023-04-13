На японском острове из-за запуска ракеты КНДР объявляли эвакуацию
Токио, 13 апреля 2023, 02:40 — REGNUM Северная Корея провела запуск баллистической ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Ренхап.
Агентство «Киодо Цусин» со ссылкой на источники в японском правительстве передавало, что ракета уже упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
При этом корреспондент РИА Новости в Токио получил оповещение об эвакуации из-за риска падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо. Правительство Японии призвало местных жителей срочно укрыться в зданиях, подземных станциях метро или убежищах.
Позже власти Японии заявили, что угрозы падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо уже нет.
Как передавало ИА REGNUM, 27 марта береговая охрана Японии заявила о пуске двух ракет Северной Кореей. Владельцам морских и воздушных судов рекомендовали не приближаться к фрагментам ракеты и сообщать о всех подобных случаях при обнаружении подозрительных обломков.