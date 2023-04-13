Fox News: обвинивший экс-президента США Трампа прокурор Элвин Брэгг получил конверт с белым порошком

Штат Нью-Йорк, США, , 02:43 — REGNUM Обвинивший бывшего главу Белого дома Дональда Трампа окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг получил 12 апреля письмо с белым порошком. Об этом без подробностей сообщил телеканал Fox News.

Конверт Цитата из к/ф «Великий диктатор». Реж. Чарльз Чаплин. 1940. США

Отмечается, что в конверте с белым порошком было «угрожающее письмо».

Прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, который и завёл дело против экс-президента, в 2021 году избираясь на эту должность, обещал засудить Трампа. Он запустил сразу несколько расследований в отношении организаций, связанных с отставным президентом.

Как сообщало ИА REGNUM, в суде Нью-Йорка по 34 пунктам предъявлены обвинения Дональду Трампу. Это беспрецедентный момент для Америки — впервые в истории страны под уголовным преследованием оказался отставной лидер государства. И к тому же одновременно один из главных кандидатов в президенты на следующих выборах в 2024 году.

Главным пунктом обвинения является попытка уличить Трампа в выплате 130 тыс. долларов порноактрисе Шторми Дэниелс.