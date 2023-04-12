ДНР, 13 апреля, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Российские бойцы в Артёмовске отбили у ВСУ и установили контроль над рядом инфраструктурных объектов. Об успехах ВС РФ рассказал портал «Русская Весна» со ссылкой на украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Таким образом, полностью под контролем русских военных оказался железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард».

В город заходит подкрепление ВС России.

ВСУ продолжают отбиваться, но активно теряют позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля штурмовики «Вагнера» овладели тремя городскими кварталами в Артёмовске. На флангах действия противника сковывали подразделения Воздушно-десантных войск. Это позволило поразить резервы ВСУ, пытавшиеся пробиться в Артёмовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка.