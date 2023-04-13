В Латвии признали присутствие своих военных на Украине
Рига, 13 апреля 2023, 02:23 — REGNUM Латвийские военные присутствуют на Украине, но в боевых действиях не задействованы. С соответствующим заявлением выступило министерство обороны Латвии.
В ведомстве пояснили, что латвийские солдаты направлены на Украину для выполнения определённых вспомогательных задач, в том числе охраны грузов и посольства Латвии.
Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на американские СМИ, из слитых в Сеть секретных материалов Пентагона следует, что в украинском конфликте участвуют не менее 97 представителей сил специального назначения НАТО. Так, Великобритания отправила на Украину 50 военных, Латвия — 17, Франция и США — 15 и 14, а Нидерланды — одного.
Во французском оборонном ведомстве заявили, что никаких участвующих в операциях на Украине соотечественников нет, а в Британии отметили «серьёзный уровень неточности» в утекших материалах разведки.