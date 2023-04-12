Рига, 13 апреля, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Латвийские военные присутствуют на Украине, но в боевых действиях не задействованы. С соответствующим заявлением выступило министерство обороны Латвии.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

В ведомстве пояснили, что латвийские солдаты направлены на Украину для выполнения определённых вспомогательных задач, в том числе охраны грузов и посольства Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на американские СМИ, из слитых в Сеть секретных материалов Пентагона следует, что в украинском конфликте участвуют не менее 97 представителей сил специального назначения НАТО. Так, Великобритания отправила на Украину 50 военных, Латвия — 17, Франция и США — 15 и 14, а Нидерланды — одного.

Во французском оборонном ведомстве заявили, что никаких участвующих в операциях на Украине соотечественников нет, а в Британии отметили «серьёзный уровень неточности» в утекших материалах разведки.