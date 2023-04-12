Киев, 13 апреля, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский оправдался после заявления американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о присвоении командой украинского лидера 400 млн долларов из переданных стране средств.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Наши отношения с Америкой в поставке оружия, в финансовой поддержке полностью чисты, полностью прозрачны. В отношении каждого цента и каждой единицы вооружения партнёры имеют полное видение. Это важно, чтобы никакие искусственные манипуляции не портили нашего доверия», — сказал глава украинского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Херша, Зеленский и многие из его окружения в течение 2022 года присвоили себе несметные миллионы американских долларов, которые предназначались для оплаты дизельного топлива.

Также американский журналист заявил, что президент Украины публично уволил десять коррумпированных чиновников после получения списка с их именами от главы ЦРУ Уильяма Бернса. Всего в перечне значились 35 украинских генералов и чиновников, о чьей коррумпированности узнали сотрудники ЦРУ и «другие представители американского правительства».