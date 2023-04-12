Луганск, 13 апреля, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Американские власти гонят киевскую армию «на убой», стремясь заработать политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Украине. Об этом РИА Новости заявил бывший глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По словам дипломата, США гонят украинцев осознанно «на убой».

«Им нужны политические дивиденды и хотя бы какой-то результат за десятки миллиардов долларов, потраченных на украинское направление. Поэтому других интересантов, кроме американцев, которые чуть ли не под дулом автомата гонят сейчас на убой украинские вооруженные формирования, просто нет», — считает Мирошник.

При этом он заверил, что Киев наоборот пытается под различными предлогами оттянуть контрнаступление, о котором в последнее время так много говорят западные союзники.

«Видно, что Зеленский, его окружение очень сильно мандражируют. Тем более что прогнозы по результативности наступления крайне негативные», — добавил Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, Родион Мирошник также считает, что западные союзники, скорее всего, не координируют с Киевом предстоящее контрнаступление — это согласовывают генералы стран НАТО или «структура военных управленцев Запада».