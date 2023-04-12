Москва, 13 апреля, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Западные союзники, скорее всего, не координируют с Киевом предстоящее контрнаступление, предположил в беседе с РИА Новости бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Council.gov.ru Родион Мирошник

Он сказал, что к заявлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по поводу запланированного на лето контрнаступления нужно относиться как к информационному шуму.

«Шмыгаль и планирование наступления, в кавычках «контрнаступления», вообще никак не связано. То есть у Шмыгаля точно никто не спрашивал, когда организовывать наступление украинских вооружённых формирований, которое готовится однозначно», — пояснил экс-глава представительства ЛНР в России.

Наступление ВСУ согласовывают генералы стран НАТО или «структура военных управленцев Запада», утверждает Мирошник.

Собеседник агентства считает, что заявление американцев, которые якобы не давят на проведение контрнаступления, является откровенной манипуляцией.

Украинских военных для достижения хоть каких-то побед США гонят на убой и не считаются с их огромными потерями, заключил Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Шмыгаля, даже при стопроцентной готовности к наступлению Киеву понадобится больше артиллерии и боеприпасов.

Экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк отмечает, что у ВСУ есть один шанс на контрнаступление. Для этого Украина сформировала 16 новых бригад численностью до 100 тыс. военных на востоке страны. Пока признаков наступления нет, а также ясности, где именно оно планируется.