Депутат Картаполов назвал недовольных новым законом о воинском учёте «пропиндосской шушерой»

Москва, , 01:14 — REGNUM Генерал-полковник, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») рассказал в эфире передачи «60 минут» на телеканале «России 1» о реакции оппозиционеров на новый закон о воинском учёте.

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов Дарья Драй © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что внимательно ознакомился в Telegram-каналах и других источниках с реакцией после принятия закона об электронных повестках и реестре военнообязанных.

«Я порадовался, какой поднялся вой на вот этих всех оппозиционных и полуоппозиционных ресурсах. Я порадовался, как раздухарилась вся вот эта вот пропиндосская шушера», — заявил Картаполов.

По его словам, оппозиция была бы удовлетворена тем, что российская система мобилизационного развёртывания оставалась «на уровне середины прошлого века», но этого не будет.

Сделано всё необходимое, чтобы российская система мобилизационного развертывания стала самой передовой в мире, добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о создании единого реестра военнообязанных утверждён 11 апреля в Госдуме, 12 апреля его одобрили в Совете Федерации. Документ пока не поступил на подпись президенту РФ Владимиру Путину, констатировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Закон предусматривает, что реестр будет формироваться в автоматическом режиме на основании данных военных комиссариатов и сведений государственного информационного ресурса.

Повестки смогут вручаться как в бумажном виде под роспись, так и через «Госуслуги» или МФЦ. Документ будет считаться вручённым после появления в личном кабинете военнообязанного или через семь суток с момента его появления в реестре.

Закон также вводит меры ответственности за уклонение от призыва. В их отношении могут быть введены ограничения на оформление сделок с недвижимостью, регистрацию ИП и новых автомобилей, получение кредитов.