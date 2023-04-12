Мадрид, 13 апреля, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Реал» со счетом 2:0 на своём поле победил английский «Челси» в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Встреча прошла 12 апреля в Мадриде.

Realmadrid.com Победа «Реал» (Мадрид)

Голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио.

В прошлом сезоне по сумме двух матчей сильнее оказались испанцы.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал».

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