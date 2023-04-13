Посол РФ Антонов: новые санкции не повлияют на позиции Москвы, но нанесут урон репутации США

Вашингтон, , 00:54 — REGNUM Новые санкции лишь подтверждают бессилие США добиться отказа Москвы от защиты национальных интересов. Так посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал введение антироссийских санкций 12 апреля.

Анатолий Антонов Минобороны России

«Санкции не способны повлиять на подходы и позиции нашей страны. Нанесут лишь новый ощутимый урон деловой репутации США в глазах остального мира», — сказал Антонов.

По мнению посла, судорожные попытки Вашингтона «наказать» Россию лишь подтверждают бессилие Белого дома добиться отказа РФи от защиты жизненно важных национальных интересов.

«Примечательно, что от очередного санкционного выпада Вашингтона, далеко не в восторге европейские союзники. Ведь ни для кого не секрет, что экономическое процветание стран Европы во многом зиждилось на бесперебойных поставках дешевых и высококлассных энергоносителей из РФ», — заключил Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, под ограничения 12 апреля попали более 30 физических и 90 юридических лиц. В их числе: вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, экс-министр транспорта Евгений Дитрих, компания «Мегафон», «Юнармия». Кроме того, под американские санкции попали граждане Венгрии, Кипра и Узбекистана.